کراچی: پاکستان سپر لیگ میں 2 کی چیمپئین اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کراچی پہنچ گئی۔

پاکستان سپر لیگ فائیو میں 20 فروری کو کوئٹہ کے خلاف اپناافتتاحی میچ کھیلنے کیلئے اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کراچی پہنچ گئی ۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کل اتوار کو فرنچائز کےساتھ دوپہر11 بجے نیشنل اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کریگی ۔

واضح رہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹریننگ سیشن کل دوپہر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔

#Sherus have landed in Karachi. #HBLPSLV is just a few days away. #UnitedWeWin #RangJeetKaLaalHai pic.twitter.com/b0N0rV3ToQ

— Islamabad United (@IsbUnited) February 15, 2020