پاکستان کے سابق کپتان اور اسٹار آل راؤنڈر بوم بوم آفریدی کے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔

شاہد آفریدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی پانچوں بیٹیوں کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھ پر اللہ پاک کی لامحدود رحمت اور کرم نوازی ہے،اللہ پاک نےمجھےایک اور بیٹی سے نواز دیا ہے۔

انہوں نےکہاکہ اللہ نے مجھے پہلے ہی 4 بیٹیاں عطا کی ہوئی تھیں اور اب پانچویں سے بھی نواز دیا ہے،میں یہ اچھی خبر اپنے خیر خواہوں سے شیئر کررہا ہوں۔

The Almighty’s infinite blessings & mercy are upon me…already having been granted 4 wonderful daughters I have now been blessed with a 5th, Alhamdulillah. Sharing this good news with my well-wishers… #FourbecomeFive pic.twitter.com/Yb4ikjghGC

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 14, 2020