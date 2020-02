وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت میں چینی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں ، چین کو ہر قسم کی مدد فراہم کریں گے ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنےبیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت میں چینی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں ، چین کو ہر قسم کی مدد فراہم کریں گے،چین کا ایسے ساتھ دیں گے جیسے ہر آزمائش میں ساتھ دیا ہے۔

Pakistan stands with the people & govt of China in their difficult & trying time and it will always stand by them. We will be extending every material & moral support to China just as China has always stood by us during all our times of trial and tribulation.

