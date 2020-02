پوچ شیف سٹروم : انڈر 19 ورلڈکپ فائنل میں بنگلہ دیش کو ہنگامہ آرائی مہنگی پڑگئی۔

تفصیلات کے مطابق انڈر 19 فائنل کی فاتح ٹیم بنگلہ دیش میچ کے بعد اسٹیڈیم کا چکر لگارہے تھے تو بھارتی ٹیم کے سپوٹر سخت مایوسی کا شکار دکھائی دیے،اسٹیڈیم میں شائقین نے ایک دوسرے پر بوتلیں پھینکی اور کافی بدمزگی کا ماحول پیدا کیا گیا،اس کے علاوہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا بھی ہوگئے۔

TRUE CHAMPIONS 👏

Bangladesh players, during their victory lap, pick up and move aside the litter thrown onto the field!

Classy. #U19CWC | #FutureStars pic.twitter.com/JJV17MbDZK

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 10, 2020