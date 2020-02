راولپنڈی: پاکستان اور بنگلادش کے مابین دو میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نےبنگال ٹائیگرز کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم میں کپتان اظہر علی، شان مسعود، عابد علی، بابر اعظم، اسد شفیق، حارث سہیل، محمد رضوان، یاسر شاہ، محمد عباس، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ شامل ہیں۔

قومی کپتان اظہر علی نے ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچ اچھی ہے جس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔سلامی بلے باز عابد علی بہترین فارم میں ہیں ان کی مکمل سپورٹ کریں گے، ٹیم میں فاسٹ بالر اہم کردارادا کرسکتے ہیں، کوشش کریں گے بنگلا دیش کو جلد آوَٹ کریں۔

دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان مومن الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف میچ جیتنے کےلیے پرعزم ہیں،ہماری بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے۔ ٹیم میں شامل نئے کھلاڑیوں کےلیےبہترین موقع ہے کہ وہ خود کو ثابت کریں ۔

واضح رہے کہ بنگال ٹائیگرز کی ٹیم 16 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیلنے آئی ہے جبکہ مجموعی طور پر مہمان ٹیم پاکستان میں محض 5 ٹیسٹ کھیل چکی ہے۔

Pakistan win the toss and elect to bowl first in the first #PAKvBAN Test.#CricketForAll

P.C: @TheRealPCB pic.twitter.com/O8pM448fne

— Cric Mindz (@CricMindz) February 7, 2020