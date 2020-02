اسلام آباد: سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک کے سی پیک کے نئے منصوبوں کے باعث ملک میں بڑے پیمانے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ٹیوٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک باعث ملک میں توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں بہتری آئی ہے۔

Having taken briefs,met stake holders;CPEC with across the board acceptability,is already bringing relief in energy&infrastructure.Time to gear up for phase-2 which is envisioned to generate mass employment through more projects,mass industrialisation,agri&socio-eco uplift-1/2

