سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ الحمداللہ پاکستان نے کروناوائرس کی تشخص کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔

انہوں نے کہا کہ قومی ادارہ صحت کی قیادت اور ٹیم کو سخت محنت پر داد دیتا ہوں، آج سے پاکستان کے پاس کروناوائرس کی تشخیص کی صلاحیت موجود ہے، ٹیم کی جانب سے کروناوائرس کی تشخیص کو موثربنانے کےلئے سخت محنت کی گئی ہے۔

194/ Alhamdolilah, as of today we have now capability of diagnosing #Coronarivus in Pakistan. I want to applaud our NIH leadership and team for their hard work in securing the reagent for diagnosing. pic.twitter.com/nb9jll4JwP

