لندن: ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو دل کی پیچیدہ بیماری کی نشاندہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو اسپتال میں داخل کروایا جائے گا۔

سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ٹیوٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ آنے والی روبیڈیم کارڈیک پیٹ اسکین کی رپورٹ میں نواز شریف کو دل کی شدید بیماریوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔

Former PM #NawazSharif is scheduled for hospitalisation & cardiac intervention in coming days.

Rubidium Cardiac PET Scan documented severe ischemic heart disease. His cardiovascular team has planned Cardiac Catheterization to treat significant complex coronary arteries blockages.

— Dr. Adnan Khan (@Dr_Khan) January 27, 2020