پاکستان میں صنعتی تعلقات کا نظام

تحریر: رانا محمود علی خان

٭انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ1969کے نافذہونے پر ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن صنعتی تنازعات کے حل انفرادی اور اجتماعی گریونس، CBA یونین کو تصور او ر CBU یونین کا قیام، ریفرنڈم کے ذریعے اس کا تعین، NIRC کا وجود، ملک گیر یونینوں کی رجسٹریشن، ہڑتال کرنے کا طریقہ کار اور اداروں میں ورک کائونسل، جوائنٹ مینجمنٹ بورڈ، Workers Participation in Managementکا تصورلیبر کورٹ، لیبر ٹریبونل کے قیام اور اختیارات، بنیاد ی نکات اس آرڈیننس میں تحریر کیے گئے ہیں جو آزادی ٹریڈ یونین کو آگے بڑھانے کا سبب بنے اس آرڈیننس کے تحت 29دسمبر 1969 میں PIA میں ملک کا پہلا ریفرنڈم منعقد ہوا اور اس ریفرنڈم میں پیاسی نے کامیابی حاصل کی اور یہ ملک کی پہلی یونین قرار دی گئی جو PIA جیسے ادارے میں CBA یونین کا تعین منتخب کیا گیا جس کے بعد یہ تنازعہ ختم ہوئے کہ ایک ادارے میں ایک سے زائد یونین رجسٹرڈ ہے تو کس یونین کو صنعتی تنازعات اٹھانے اور نمائندگی کرنے کا حق ہے ، اس کے بعد ملک میں دیگر اداروں میں ریفرنڈم کے ذریعے CBA منتخب ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ۔

پروفیسر محمد شفیع ملک نے اپنی کتاب انجمن سازی کی آزادی اور اجتماعی سودے کاری میں IRO-1969میں صنعتی تعلقات کی جو تفصیل دی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے جو کہ یہ ہے۔

(1ٹریڈ یونین بنانے اور اس کی رجسٹریشن کی آزادی:

IROکا سیکشن نمبر3، آئی ایل او کے کنونشن نمبر87کے آریکلز 4,3,2اور5کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے واضح رہے کہ یونین کے رجسٹریشن اور عہدیدارانن کے انتخاب کے حوالے سے جو پابندیاں مغربی پاکستان ٹریڈ یونینز آرڈریننس 1968میں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔

(2رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز میں سے نمائندہ ٹریڈ یونین کو سی بی اے کی حیثیت دینے اور اسے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انتظامیہ سے مذاکرات کرنے،سودے کاری اور اجتماعی معاہدے کرنے کا حق:

یہ حق رجسٹرٹریڈ یونینز کو IROکی دفعہ 22، 26اور43کے تحت حاصل ہے (اس حق کو ILOکے کنونشن نمبر98اور سپریم کورٹ کے فیصلے Page -822s PLD-1997کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے) اس بنیادی حق پر بھی جو پابندیاں مغربی پاکستان ٹریڈیونینز آرڈیننس 1968میں تھیں انہیں ختم کردیا گیا ہے۔

(3آئی ار او کے تحت جو بھی دو فریقی فورمز(Forums)تجویز کیے گئے ہیں ان میں سی بی اے کو نامزدگی کا حق:

ان دو فریقی فورمز میں دفعہ23-Bکے تحت مینجمنٹ کمیٹی، دفعہ23-Cکے تحت مشترکہ مینجمنٹ بورڈ اور دفعہ24 کے تحت ورکس کونسل شامل ہیں۔ ان فورمز کے علاوہ دفعہ22(12) کے تحت کسی بھی ویلفیئر کے ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور اس کے علاوہ پراویڈنٹ فنڈز اور ورکرز پارٹی سپیشن فنڈ میں محنت کشوں کے نمائندے نامزد کرنے کا حق بھی اسے حاصل ہے۔

(4اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کا حق

آئی آر او کی دفعات 23اور 23-Aکا اصل منشاء سی بی اے کو مالی وسائل کی فراہمی اور عوامی رابطے کا حق دے کر تعمیری کردار کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔

(5مختلف مواقع پر تمام مزدوروں یا ہر مزدور کی نمائندگی کا حق:

اس میں دفعہ 25-Aکے تحت انفرادی شکایات بھی شامل ہیں۔

(6آئی آر او کی دفعات 17اور18کے تحت سول اور فوجداری کاروائی سے تحفظ ۔

(7دفعہ34کے تحت اجتماعی CBAیونین اور آجر کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی قانون اور کسی حق کو ادارے میں نافذ کرنے کے لئے درخواست دے سکتی ہے۔

نوٹ-: IRO-1969میں صنعتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو دو طرفہ نظام وضح کیا گیا تقریباً بعد میں آنے والے تمام صنعتی تعلقات کے آرڈیننس میں یہ موجود ہیں ۔

IRO-1969میں ٹریڈ یونین کی آزادی کے حوالے سے بہت سی خامیاں موجودہیں جسکی تفصیل کچھ یوں ہے۔

٭انڈسٹریل رلیشن ایکٹ کی دفعہ 1(3)

1[(3) It shall not apply to any person employed-

(a) In the Police or any of the Defence Services of Pakista or any services or installations connected with or incidental to the Armed Forces of Pakistan including ans Ordinance Factory maintained by the Federal Government; or

(b) In the administration of the State other than those employed as workmen by the Railways, Posts, Telegraph and Telephone Departments: or

(c) As a member of the Security Staff of the Pakistan International Airlines Corporation, or drawaing wages in such pay group, not lower than group V, in the establishment of that Corporation as the Federal Governmnet may, in the public interst or in the interest of security of the Airlines, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf; or

(d) by the Pakistan Television Corporation or the Pakistan Broadcasting Corporation; or (e) by the Pakistan Security Printing Corporation or the Security Papers Limited; or

(f) by an establishment maintained for the treatment or care of sick, infirm, destitute or mentally unfit persons; or

(g) as a member of the Watch and, Ward Security or Fire Service Staff of an oil refinery: and

(h) as a memebr o the Security or Fire Service Staff of an establsihedment engaged in the production, transmission or distribution of natural gas or liquified pertoleum gas]).

[(3-A Without prejudice to the provision of sub-section(3) for period of sity days from the commencement of the Industrial Relations (Amendment) Act, 1976, this Oridinance shall not apply to any person employed in the establishment of the Pakistan International Airlines Corporation.]

(جاری ہے)