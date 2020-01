لاہور: پاکستان نے دوسرے ٹی 20 میچ میں بنگلا دیش کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ٹی 20 میچ میں بنگلادیشی کے کپتان محموداللہ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 137 رنز بنائے جس کے جواب میں قومی ٹیم نے مطلابہ ہدف17 ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کرلیا ۔

قومی ٹیم کی جانب سے بابراعظم اور احسان علی نے اننگز کا آغاز کیا، احسان کھاتہ کھولے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے جس کے بعد محمد حفیظ نے کپتان کے ساتھ ملکر ذمہ داری سے اسکور کو آگے بڑھایا، اس دوران دونوں بلے بازوں نے اپنی نصف سنچریاں اسکور کیں۔ بابراعظم 66 اور محمد حفیظ 67 رنز پر ناقابل شکست رہے۔

بنگلادیش کی جانب سے تمیم اقبال اور محمد نعیم نے اننگز کا آغاز کیا، نعیم دوسرے ہی اوور میں شاہین آفریدی کا شکار بن گئے، وہ کھاتہ کھولے بغیر پویلین واپس لوٹے، محمد متھن کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے مہدی حسن 9 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔

وکٹ کیپر بیٹسمین لٹن داس 8 رنز بنانے کے بعد شاداب خان کا شکار بنے اور عفیف حسین نے 21 رنز کی اننگز کھیلی تاہم اوپننگ بلے باز تمیم اقبال نے ذمہ دارنہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سنچری اسکور کی، وہ 53 گیندوں پر 65 رنز کی اننگز کھیل کر رن آؤٹ ہوئے۔

بنگلادیشی کپتان محمد اللہ کی اننگز بھی 12 رنز تک ہی محدود رہی۔ پاکستان کی جانب سے محمد حسنین نے 2 جب کہ شاہین آفریدی، شاداب خان اور حارث رؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

