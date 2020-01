لاہور: بنگلادیش نےپہلےٹی 20 میں پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کرلیا۔

پاکستان اور بنگلا دیش کےدرمیان پہلا ٹی 20 آج لاہورکے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلاجارہا ہے جس میں مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کرپہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور قومی ٹیم کو بولنگ کی دعوت دی۔

بنگلا دیش نے پہلے ٹی 20 میں شکست کے بعد ٹیم میں تبدیلی کرتے ہوئے محمد متھون کی جگہ مہدی حسن کو شامل کیا ہے جبکہ قومی ٹیم میں کوئی تندیلی نہیں کی گئی ہے۔

Bangladesh win the toss and elect to bat.

Bangladesh bring in Mehidy Hasan for Mohammad Mithun; Pakistan are unchanged #PAKvBAN #GaddafiStadium #T20I

P.C: @TheRealPCB pic.twitter.com/cjQIbHTj9r

— Cric Mindz (@CricMindz) January 25, 2020