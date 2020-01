پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے باعث برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات میں نرمی کردی ہے

ترمیم کردی،ترامیم میں دیگر ہدایات کے علاوہ اب برطانوی شہریوں کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات بشمول کیلاش اور بموریت جیسی دلفریب وادیوں کے بذریعہ سڑک سفر کو بھی محفوظ قرار دیا گیا ہے جبکہ پاکستان کے لیے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر نے کہا کہ گذشتہ پانچ سالوں کے دوران امن و امان کی بہتر فراہمی حکومت پاکستان کی ان تھک کاوشوں کا نتیجہ ہے،مجھے خوشی ہے کہ برطانوی شہری اب پاکستان میں خوبصورت سیاحتی مقامات سے زیادہ لطف اندوز ہوسکیں گے۔ جمعہ کو

پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچیئن ٹرنر نے کہاکہ ہ پاکستان میں امن عامہ کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ نے اپنے شہریوں کیلئے پاکستان کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کردی ہے۔

UK travel advice change: pleased that 🇬🇧 nationals will be able to see more of what 🇵🇰 has to offer pic.twitter.com/BvNYE6erX1

— Christian Turner (@CTurnerFCO) January 24, 2020