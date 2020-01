امریکی معاون نائب وزیرخارجہ جنوبی ایشیاایلس ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی اصلاحات نےامریکی تجارت کےلیےپرکشش ماحول پیداکیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان میں امریکی معاون نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک امریکا دوطرفہ تعلقات بڑھانےکامقصدمشترکہ ہے، پاکستان کی معاشی اصلاحات نےامریکی تجارت کےلیےپرکشش ماحول پیداکیا اس پیشرفت پرمشیرتجارت عبدالرزاق داؤد سےبات چیت پرخوشی ہے۔

ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی بینک کی آسان تجارت رینکنگ میں28ویں نمبرپرہے۔

#USPAK share goal of increasing bilateral trade. #Pakistan's econ reforms are making it more attractive environment for US biz, moving⬆️28 slots in @WorldBank’s Ease of Doing Business ranks in 2019. Glad to meet Commerce Advisor Abdul @Razak_Dawood to discuss this progress. AGW

— State_SCA (@State_SCA) January 20, 2020