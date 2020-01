کراچی: پاکستان سپرلیگ سیزن 5 کے افتتاحی میچ کیلئے 1 ہزار روپے والے تمام ٹکٹ ایک گھنٹے میں فروخت ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کےنیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل 5 کی افتتاحی تقریب اور کوئٹہ گليڈی ايٹرز اور اسلام آباد يونائيٹڈ کے مقابلے کیلئے 1 ہزار والے تمام آن لائن ٹکٹس فروخت ہوگئے۔

پی ایس ایل 5 کا باقائدہ آغاز کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں 20 فروری کو ہوگا جس کیلئے پی سی بی نے وی آئی پی، پریمئم، فرسٹ کلاس اور جنرل کٹیگریز بنائی ہیں۔میچز کے کم ازکم ٹکٹس 1 ہزار سے 4 ہزارميں دستياب ہونگے۔

لاہور قذافی اسٹیڈیم میں میچ ديکھنےکیلئے شائقین کو 500 سے 5000 روپے خرچ کرنا ہونگے۔ ليگ ميچز اور پلے آف مرحلے کے ٹکٹس 250 اور 500 سے شروع ہوکر 4000 روپے ميں مليں گے۔

آئن لائن ٹکٹ کی فروخت پہلے جبکہ کورئير کمپنی کی فرنچائز پرفروخت کا آغاز 28 جنوری سے ہوگا۔

#PSL5: All One Thousand Rupees tickets sold out!#PSL2020 pic.twitter.com/0cvIXSVjwD

— Cric Mindz (@CricMindz) January 21, 2020