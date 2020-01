کراچی (سید وزیرعلی قادری): آئی سی سی انڈر 19کا میلہ جنوبی افریقا میں سج گیا اور 2 مرتبہ ایونٹ کا چیمپئن اور 3 مرتبہ رنرزاپ رہنے والی ٹیم نے اپنا افتتاحی میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف جیت کا آغاز کردیا۔ نوجوان کرکٹرز ایونٹ میں متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کرکے اعلیٰ سطحی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے خواں ہیں۔

آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سابق کرکٹر اعجاز احمد آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ سن 2020 میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داری نبھارہے ہیں۔ 1986سے 2001 تک بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اعجاز احمد نے ٹیسٹ کرکٹ میں 3315 رنز جبکہ ایک روزہ کرکٹ میں کل 6564 رنز بنائے۔

جنوبی افریقا میں آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان(14 سال قبل آخری مرتبہ ورلڈکپ جیتنے والی ٹیم) نے اپنے سفر کا آغاز اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچ سے فتح حاصل کرکے کیا۔اس سے قبل قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم گذشتہ سال جون/جولائی میں جنوبی افریقا کا کامیاب دورہ کرچکی ہے۔ میگا ایونٹ کی تیاریوں کی غرض سے ترتیب دی گئی سیریز میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے میزبان ٹیم کے خلاف 0-7 سے کلین سوئیپ کیا تھا۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے میگا ایونٹ سے قبل2 وارم اپ میچز میں شرکت کی، جہاں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم، نائیجیریا اور سری لنکا کو بالترتیب 9 اور 4 وکٹوں سے شکست دینے میں کامیاب رہی۔

مجموعی طور پر انڈر 19 کرکٹ میں دنیا کی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا شمار چند بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے۔بھارت (4) اور آسٹریلیا (3) کے بعد پاکستان سب سے زیادہ (2) مرتبہ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ ماضی میں شاندار ریکارڈ رکھنے والی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم جیت کے تناسب میں بھی دنیائے کرکٹ میں تیسرے نمبر پر ہے، اس فہرست میں بھارت پہلے اور آسٹریلیا دوسرے نمبر پر ہے۔

میگا ایونٹ میں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کپتانی وکٹ کیپر بیٹسمین روحیل نذیر کررہے ہیں۔ وہ سیزن 19-2018 میں اپنے فرسٹ کلاس ڈیبیو میں سنچری اسکور کر چکے ہیں۔ گذشتہ سال جنوبی افریقا اور سری لنکا کے خلاف متاثرکن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے روحیل نذیر نے بنگلا دیش میں کھیلے گئے اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں پاکستان کو چیمپئین بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔

Muhammad Waseem dismantling the middle and lower order, repeatedly uprooting middle stumps!

Pakistan bowled out Scotland, they scored 75 runs in 23.5 overs .#PAKvSCO #U19CWC #U19WorldCup

P.C: @TheRealPCB pic.twitter.com/9NxwKa5313

— Cric Mindz (@CricMindz) January 19, 2020