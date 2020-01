پاکستان میں صنعتی تعلقات کا نظام

تحریر: رانا محمود علی خان

1973کے متفقہ آئین میں آرٹیکل 17میں Freedom of Associationمیں تحریر کیا گیا جس کہ یہ الفاظ ہیں

17.Freedom of Association. (1) Every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any reasonable restirctions imposed by law in the interest of 15[sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality.

جبکہ 1956کے دستور کے آرٹیکل نمبر10میں بھی Freedom of Associationکا تذکرہ ان الفاظ میں ہے

Every Citizen shall have the right to form Associations or unions, subject to any reasonable restictions imposed by law in the interest of morality or public order.

٭دستور میں دی گئی ہوئی انجمن سازی کی آزادی پر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ PLD-1997صفحہ882پر دستور میں دی گئی ہوئی ضمانت کی تصدیق کی ہے اور ٹریڈ یونین کی آزاد کے حق کو تسلیم کیا ۔

1947کے قیام کے بعد حکومت پاکستان میںاکثر قوانین وہ تھے جو تقسیم سے پہلے Birtishحکومت نے نافذ کئے ہوئے تھے 1926کا ٹریڈ یونین ایکٹ 1947تک نافذ رہا جس کے بعد صنعتی تنازعات آرڈیننس 1947 نافذ کیا گیا جس کے بعد 21 اکتوبر 1959کو صنعتی آرڈننس 1959 نافذ ہوا 1949میں ILO کے کنونشن نمبر87 اور98 ILOنے منظور کیے۔ پاکستان کی حکومت نے اس کی فوری توثیق کی پاکستان کے صنعتی نظام میں انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 1969 جو کہ 13نومبر کو نافذ کیا گیا کو بنیادی حیثیت حاصل ہے لیکن اس سے قبل کہ ہم صنعتی نظام کا جائزہ لیں ہمارے سامنے 1968 تک کے لیبر قوانین کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔

(1انڈین ٹریڈ یونینز ایکٹ1926

(یکم مئی 1927)

(2ایسٹ پاکستان ٹریڈ یونینز ایکٹ 1965

(یکم ستمبر1965)

(3مغربی پاکستان ٹریڈ یونینز آرڈیننس 1968

(7جون 1968)

(4ٹریڈ ڈسپیوٹس ایکٹ1929

(12اپریل 1929)

(5صنعتی تنازعات ایکٹ1947

(15اگست1947)

(6صنعتی تنازعات آرڈیننس1959

(19اکتوبر1959)

(7مشرقی پاکستان لیبر ڈسپیوٹس ایکٹ1965

(یکم ستمبر1965)

(8مغربی پاکستان صنعتی تنازعات آرڈیننس 1968

(30مئی1968)

بحوالہ پاکستان میں انجمن سازی کی آزادی اور اجتماعی سودے کاری

(جاری ہے)