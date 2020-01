کراچی: قومی کرکٹر و وکٹ کیپر کامران اکمل مسلسل نظر انداز ہونے پر دلبرداشتہ ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق بنگلادیش کے خلاف ٹی 20 سیریز میں سلیکٹرکم ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کپتان بابر اعظم کی جانب سے گزشتہ روز قومی ٹیم کا اعلان کیا گیاجس میں سابق کپتان محمد حفیظ اور شعیب ملک کی واپسی ہوئی جبکہ فٹنس پر کام کرنے اور ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل پرفارم کرنے کےبعد بھی کامران اکمل اور سرفراز احمد کو منتخب نہیں کیا گیا ۔

Hurt&heart broken for not being considered 4 team 🇵🇰 i have really worked hard ..anyways i won’t give up i will work harder & would like to thank everyone who supported me jazak Allah thank you

— Kamran Akmal (@KamiAkmal23) January 16, 2020