پاک فوج کےشعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کردیا گیا۔

پاک فوج کےشعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاک فوج میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں، میجر جنرل آصف غفور کا آئی ایس پی آر سے تبادلہ کرتے ہوئے ان کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کردیا گیا ہے جبکہ میجر جنرل آصف غفور جنرل آفیسر کمانڈنگ (جی او سی) اوکاڑہ مقرر کردیا گیا ہے۔

ترجمان پاک فوج آصف غفور نے اپنے آخری پیغام میں سب کا خصوصاً میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کی محبت اور حمایت کے جواب میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔انہوں نے نئے آنے والے ترجمان کیلئے بھی نیک خواہشات کااظہار کیا ہے۔

Alhamdulillah.

Thanks to everyone I have remained associated with during the tenure. My very special thanks to Media all across. Can’t thank enough fellow Pakistanis for their love and support.

Best wishes to new DG ISPR for his success.#PakArmedForcesZindabad#PakistanZindabad

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) January 16, 2020