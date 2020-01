بیس کی دہائی میں روزگار کیلئے اکائونٹنسی میں مستقبل روشن ہے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)حالیہ برسوں کے دوران ، اکاؤنٹنسی کے پیشے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے ، تاہم،’’مستقبل کے لیے تیاری: 20 کی دہائی کے دوران اکاونٹنسی میں کیرئیرز(Future ready: accountancy careers in the 2020s) ‘‘ ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس(اے سی سی اے) کی تازہ ترین رپورٹ میں اِس پیشے سے وابستہ لوگوں کے لیے سنہری مواقع کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ اے سی سی اے کے شعبے پروفیشنل انسائٹ میں ہیڈ آف بزنس مینجمنٹ جیمی لیون ( Jamie Lyon)نے تیار کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متعدد اہم علامتیں اِس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ جو لوگ اکاؤنٹنسی کے پیشے کے ساتھ پہلے سے وابستہ ہیں یا اس پیشے کو ختیار کرنا چاہتے ہیں،ان کاکیرئیر مستقبل میں بھی تابناک ہے۔اِن رجحانات کی وسعت ڈیٹا کے امکانات میں اضافے سے شروع ہوتی ہے ، جس میں اِن کا کردار مرکزیت اختیار کر جائے گا اورآٹومیشن ٹیکنالوجیز کے اختیار کرنے تک جاتی ہے جو بعض پیشہ ور اکاؤنٹنٹس کو اس بات کی آزادی فراہم کرے گی کہ وہ مزید قدر شامل کر سکیں ، زیادہ ربط پیدا کر سکیں، روزگار کے مقام پر شمولیت کی اہمیت اجاگر کر سکیں ، کام کی نوعیت میں تبدیلی لا سکیں اور نئے کاروباری ماڈلز کو ترقی دے سکیں۔اس حوالے سے اے سی سی اے پاکستان کے ہیڈ، سجید اسلم نے کہا،’’اکاؤنٹنسی کے پیشے کے لیے یہ ایک شاندارموقع ہے کہ وہ خود کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے اور مستقبل میں،طویل عرصے تک کام کرنے والے مستحکم اداروں کی تعمیر میں ،اپنے کردار کی ادائیگی کے موقع سے فائدہ اٹھائے۔ یہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ وسیع تعداد میں دستیاب ،عالمی سطح پر طلب رکھنے والے اور مستقبل کے لیے تیار ،اکاؤنٹنسی کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں۔‘‘اس رپورٹ میں اے سی سی اے کی جانب سے ، گزشتہ تین برسوں کے دوران عالمی سطح پر کی گئی تحقیق کے علاوہ ڈیسک ٹاپ ریسرچ بھی شامل ہے جس میں ارکان کا سروے اور اہم مارکیٹوں سے تعلق رکھنے والے فنانس کے شعبے میں رہنما کا مقام رکھنے والے افراد ، ہیومن ریسورس پروفیشنلز، ریکروٹمنٹ اسپشلسٹس کے انٹریوز کا احاطہ کیا گیا کہ اْن کی رائے میں اس کیریئر میں کس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے۔رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیشے میں بامقصد اور مستحکم اداروں کے قیام میں حصہ لینے کے مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے۔لیون کے مطابق:’ مستقبل میں اس پیشے کی بنیاد کے طور پر یہ بات بہت اہم ہے۔‘ اس رپورٹ میں متعدد ایسے ’کیرئیر زونز ‘کی بھی نشاندہی کی گئی ہے ۔جہاں اکاؤنٹنٹس درج ذیل خواہشات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔لیون کے مطابق، ان خوہشات میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی ، ڈیجیٹل کے حوالے سے بے قاعدہ مارکیٹوں اور ادارو ں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسب اور اخلاقی طور پر کام کریں۔ پیشہ ور اکاونٹنٹس ڈیجیٹل ٹولز اور ٹیکنالوجیز استعمال کر کے رسک، آڈٹ، کمپلائنس اور انٹرنل کنٹرولز کے لینڈاسکیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ اداروں میں مؤثر اسٹیورڈشپ یقینی بنا سکیں اور قدر کا تحفظ کر سکیں۔ وہ ذمہ دارانہ کاروباری طریقوں کے استعمال میں بھی شفاف اور قابل اعتماد انداز میں اعانت فراہم کر سکتے ہیں۔نئی ٹیکنالوجیز اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کے جواب میں ،نت نئے بزنس ماڈلز سامنے آتے رہیں گے۔ ایسی صورت حال میں اکاؤنٹنٹس ، تمام سائز کے کاروباری اداروں کو، اْن کی کوششوں میں، بطور انٹریپرینیورز یا کاروباری مشیر کے طور پر مدد فراہم کر سکتے ہیں ، یا اکاؤنٹنسی کے ایک مختصر طریقہ کار میں کلائنٹس کے لیے نئی قدر پیدا کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ، وہ فنانس کے آپریشنل چینج پروگرامر یا کاروبار کی تبدیلی کے لیے وسیع تر اقدامات کے لیے قائد کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں جنہیں اداروں کو جدیدبنانے اور ترقی دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ڈیٹا کسی بھی ادارے کا اثاثہ ہوتا ہے جسے نئی سرمایہ کاری کے لیے بزنس کیس کی تیاری سے لے کر مسابقتی خطرات کی پروفائلنگ تک مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اکاؤنٹنٹس اسٹریٹجک ایڈوائزرز اور بزنس پارٹنرز کا کردار ادا کرتے ہوئے وسیع ڈیٹا پر مشتمل سیٹس کی تیاری اور استعمال میں مدد فراہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ابھرتے ہوئے اینالیٹکل ٹولز استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بہتر فیصلہ سازی کے ذریعے طویل المیعاد قدر کی پیدائش اور اسے برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر معلومات فراہم کر سکیں۔جدت کے ذریعے مسابقتی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے ڈیجیٹل ذرائع کا اختیار کرنا بہت اہم ہے۔اکاؤنٹنٹس ٹیکنالوجی کے حامی افراد کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس حیثیت سے روبوٹکس ،فنانس اور بزنس کے آپریشنز میں تبدیلی لانے کی غرض سے مشین لرننگ اور ابھرتی ہوئی دیگرعلمی ٹیکنالوجیز کی نشاندہی کر سکتے ہیں یاپیداواریت اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں پیش رفت کے لیے ٹیکنالوجی ٹیموں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔آج کی دنیا میں قدر کی تخلیق محض مالی سرمائے اور غیر محسوس اثاثوں (intangible assets ) کی تخلیق سے زیادہ اہم ہے اور ادارے کی قدر میں اس کے تناسب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹنٹس ایک ایسے فریم ورک کی تیاری میں مددفراہم کر سکتے ہیں جواْن سرگرمیوں کی نشاندہی ، پیمائش اور رپورٹ دے سکے جو ادارے کی کارکردگی کے بارے میں حقیقتاً زیادہ با معنی اور شفاف معلومات فراہم کر سکتا ہے۔اپنے کیریئر کے دوران، پیشہ ور اکاؤنٹنٹس ان ’مواقع کے علاقوں(zones of opportunity)‘ میں ایک سے زیادہ پرزونز اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیون کی رائے میں کیرئیر کی تبدیلی کے حوالے سے مستقبل کی دنیا، جہاں بہت سے افراد اپنی عملی زندگی میں مختلف کردار ادا کر رہے ہوں گے،و ہ روایتی طور پر کیرئیر میں عموداً ترقی کرنے کی بجائے، زیادہ قابل تبدیل کیرئیر کے راستے بنا رہے ہوں گے۔ لیون کے مطابق،’ہم دیکھیں گے کہ مختلف اقسام کی سرگرمیوں کے دوران لوگ کس طرح نیوی گیٹ کررہے ہیں اور اس حوالے سے روانی زیادہ ہو گی۔‘ لیون نے مزید کہا کہ’ کردار زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ صورت حال نئی مہارتوں کو ترقی دینے کی ضرورت کو بھی آگے بڑھار ہی ہے۔ نتیجتاًسیکھنے کے ایسے مواقع بھی تبدیل ہو رہے ہیں جن کی روزگار کے موقع پر ضرورت ہے۔‘مستحکم کاروباری اداروں کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، اکاؤنٹنٹس کو اب بھی سات پیشہ ورانہ مہارتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مہارتوں میں زیادہ روایتی مہارتیں مثلاً تیکنکی یا اخلاقی ذہانت، ڈیجیٹل مہارت اور تجربہ اور ثانوی اہمیت رکھنے والی مہارتیں مثلاً تخلیقی، ڈیجیٹل اور جذباتی فہم۔ مثال کے طور پر ، نئی ٹیکنالوجیز کے اختیار کرنے میں جذباتی فہم مستقبل میں خصوصی طور پر اہم ہو سکتی ہے۔لیون کہتے ہیں کہ ’یہ پیشہ ورانہ مہارتیں ابھرتی ہوئی دنیا سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔‘لیون کے مطابق،’اکاونٹنٹس کو مہارتوں کی وسیع رینج استعمال کرنے کی ضرورت ہو گی تاکہ وہ اداروں پر زیادہ سے زیادہ اثر ڈال سکیں۔ ایسے افراد جو مواقع کی نئی دنیا کو دیکھ سکیں گے انہیں کے پاس تابناک مستقبل کی تعمیر کا موقع ہوگا۔