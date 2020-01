سڈنی: آسٹریلیا کےسابق کپتان رکی پونٹنگ نے قومی ٹیم کےسابق کپتان وسیم اکرم اور ویسٹ انڈیز کے کرٹلی ایمبروس کو بہترین و خطرناک گیند باز قرار دے دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر ایک مداح نےسابق آسٹریلیوی کپتان سے سوال کیا کہ آپ اپنے کیریئر کے دوران کن گیند بازوں کے خلاف بلے بازی کرنے میں مشکل کا سامنا کرتے تھے؟۔جس پر رکی پونٹنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپنے کیریئر کے دوران مجھے وسیم اکرم اور کرٹلی ایمبروس کو کھیلنے میں مشکل ہوتی تھی وہ اس وقت کے بہترین گیند باز تھے۔

Wasim Akram and Curtly Ambrose were easily the best fast bowlers I've ever faced. Shoaib Akhtar clearly the quickest but Harbhajan Singh got me out more than anybody https://t.co/17bIbPD6H3

