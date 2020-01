لاہور: برطانوی ڈاکٹر نے نواز شریف کے میڈیکل گراؤنڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں مکمل صحتیابی تک لندن میں ہی زیرعلاج رہنے کا مشورہ دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے سماجی رابطہ ویب سائیٹ ٹیوٹر پر برطانوی ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ شائع کی ہے ۔

Former PM #NawazSharif’s LATEST medical report along with copies of Rubidium Cardiac PET-CT Scan, Echocardiogram & Holter Analysis were submitted this morning at 06:37 AM London, UK (GMT) to the Government authorities & sent directly to the concerned Minister & officials as well. pic.twitter.com/iMOPY9IeY2

— Dr. Adnan Khan (@Dr_Khan) January 14, 2020