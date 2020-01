تہران: ایرانی صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ جواد ظریف نے یوکرین کے مسافرطیارے کوغلطی سے مارگرائے جانے پرمعذرت کرلی۔

ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوجی حکام نے یوکرین کے طیارے کو غلطی سے مار گرانے کا اعتراف کرلیا ہے جس کے بعد ایرانی حکومت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

ایران کے صدر حسن روحانی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ‘یوکرین کے مسافر طیارے پر میزائل فائر انسانی غلطی ہے جو کہ ناقابل فراموش ہے عظیم سانحے کے ذمہ داروں کو سامنے لانے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کیلئے تحقیقات کی جارہی ہیں۔

ایرانی صدر نے اسے ایک تباہ کن غلطی قرار دیتے ہوئے رنج کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت بھی کیا۔

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020