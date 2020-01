واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہےکہ ایران نے امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہیں جبکہ امریکی فوج کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ٹیوٹر پر ایران کے حملے کے رد عمل میں کہا ہے کہ تہرا ن کی جانب سے عراق میں موجود امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہیں ، نقصانات کا ابھی اندازہ نہیں لگیا جاسکتا جبکہ انہوں نے کسی پرشانی کا اظہار کیے بغیر کہا کہ امریکی فوج سب سے بہتر ہےہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

