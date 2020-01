پاکستان کرکٹ ٹیم کےبلے باز بابراعظم نئے سال میں بھی انگلش کاؤنٹی سمرسیٹ کی نمائندگی کریں گے۔

سمر سیٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق گزشتہ سیزن میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد بابر اعظم ایک بار پھر سمرسیٹ کاؤنٹی کیلئے ایکشن میں ہوں گے۔ اسٹار بیٹسمین پاکستان ٹیم کے دورۂ انگلینڈ سےقبل سمر سیٹ کی جانب سے ٹی 20 اور 4 ڈے میچز کھیلیں گے۔

سال 2020میں بابر اعظم کاؤنٹی کو28 مئی سے3 جولائی تک دستیاب ہونگے، اس دوران وہ ٹی 20 بلاسٹ کے علاوہ 4 ڈے کاؤنٹی چیمپئن شپ کے کم از کم 2 میچز بھی کھیلیں گے جو انگلینڈ کیخلاف پاکستان کی سیریز کی تیاریوں میں انہیں مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔

سمر سیٹ کے ڈائریکٹرکرکٹ اینڈی ہیری کا کہنا ہےکہ بابر اعظم ٹی ٹوینٹی کے بہترین بیٹسمین ہیں اور ان کی واپسی کاؤنٹی کیلئے مفید ثابت ہوگی۔

مایہ ناز بیٹسمین بابر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ ایک بار پھر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرکے کاؤنٹی کو فتح دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

کاؤنٹی کلب کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سمرسیٹ کی جانب سے کھیلتے ہوئے بہت مزہ آیا، آئندہ سال واپسی کا منتظر ہوں۔

ٹی20 رینکنگ میں نمبر ون بلے باز بابر اعظم نے گزشتہ ٹی 20 سیزن میں578 رنز بنائے تھے جو انگلینڈ کے ٹی 20 کپ میں کسی بھی بیٹسمین کی جانب سے سب سے زیادہ رنز تھے۔

واضح رہے کہ پاکستان ٹیم انگلینڈ کیخلاف30 جولائی سے 3 ٹیسٹ میچز پرمشتمل سیریز کھیلےگی ۔

#BabarAzam to return to #Somerset in 2020.#T20Cricket

P.C: @SomersetCCC pic.twitter.com/eYWvzHbrHP

— Cric Mindz (@CricMindz) January 7, 2020