امریکا نے ایرانی وزیر خارجہ کو سلامتی کونسل میں خطاب سے روک دیا

امریکا نے ایرانی وزیر خارجہ کو ملک میں داخلے کی اجازت نہ دیتے ہوئے سلامتی کونسل سے خطاب کرنے سے روک دیا۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزیرخارجہ جواد ظریف امریکی حملے میں قتل ہونے والے ایرانی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے واقعے پر سلامتی کونسل میں مذمتی بیان دینا چاہتے تھے تاہم انہیں امریکا کا ویزا نہیں دیا گیا اور سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرنے سے روک دیا۔

While U.S. displays utter contempt for UN Charter & its catastrophic adventurism encourages extremism and terror, tomorrow we'll host Tehran Dialogue Forum & discuss ways of achieving regional security, incl Hormuz Peace Endeavor #HOPE.

Follow #TDF2020 at https://t.co/yMzyH0RCT6

— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020