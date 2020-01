تہران: ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اور دیگر ساتھیوں کی نماز جنازہ تہران میں ادا کردی گئی۔

ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے پڑھائی۔

نماز جنازہ میں صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر، عدلیہ کے سربراہ ، علمائے کرام، ایران کے اعلی سیاسی و عسکری حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔قاسم سلیمانی کی تدفین کل انکے آبائی شہر کرمان میں ہوگی۔

واضح رہے کہ جمعہ کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ پر امریکا کی جانب سے راکٹ حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر القدس جنرل قاسم سلیمانی سمیت عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس جاں بحق ہوگئے تھے۔

The largest funeral in the history of mankind is currently taking place in Iran. Millions of people have gathered to honor General #Soleimani who defeated ISIS and Al-Qaeda.#SevereRevenge #IranWar #Iran #حزب_الله

#WWIII #قاسم_سليماني #انتقام_سخت #سنتتقم #ابو_مهدي_المهندس pic.twitter.com/6I0dUufPi2

— Hamid Taheri1 (@Hamid_Taheri1) January 6, 2020