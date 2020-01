ننکانہ صاحب جیسے واقعات کسی صورت قبول نہیں، عمران خان

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ننکانہ صاحب جیسے واقعات کسی صورت قبول نہیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم نے ننکانہ صاحب واقعےکی وزیرداخلہ اور پنجاب حکومت سےرپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ننکانہ صاحب جیسے واقعات کسی صورت قبول نہیں ہیں، واقعے میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے ہرممکن اقدامات کرے گی۔

دوسری جانب گوردوارہ جنم استھا چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

For those who don't know especially Sikh brothers: 7 ATA is a non bailable section under Anti Terrorism Act.#NankanaSahibhttps://t.co/czddDNYGQV

— Azhar (@MashwaniAzhar) January 5, 2020