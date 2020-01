PCہوٹل میں لیبر قوانین پر عمل کروایا جائے

۔PC ہوٹل کراچی CBA یونین کے جنرل سیکرٹری غلام محبوب نے ڈائریکٹر لیبر سندھ کو گزشتہ دنوں خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ PC ہوٹل کراچی کی جانب سے سندھ شرائط ملازمت (اسٹینڈنگ آرڈر) کی سنگین خلاف ورزی و عدم اطلاق کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ (i) سیکشن 5 کی خلاف ورزی: ادارہ کی حدود میں مزدوروں کی رہنمائی کے لیے مذکورہ قانون کے سیکشن 5 کے تحت (Posting of the Act) سے گریز کرتے ہوئے کسی بورڈ پر اس قانون کو آویزاں نہیں کیا گیا۔ (ii) اسٹینڈنگ آرڈر کلاز 4:۔ (Publication of working Time) ادارہ میں اوقاتِ کار اور شفٹ ڈیوٹی وغیرہ کے حوالہ سے نوٹس بورڈ پر کسی قسم کی کوئی اطلاع چسپاں نہیں کی گئی ہیں۔ (iii) اسٹینڈنگ آرڈر کلاز 6:۔ (Publication of wage Rates) ادارہ میں ایسا کوئی نوٹس آویزاں نہیں ہے کہ جس میں مختلف ٹریڈ میں کام انجام دینے والے مزدوروں کے لیے ادا شدہ اجرت کیا ہوگی۔ (iv) اسٹینڈنگ آرڈر کلاز 5:۔ (Publication of holidays and pay days) ادارہ کی حدود میں اس ضمن میں ہفتہ وار چھٹی اور تنخواہ کی ادائیگی کی تاریخ کے لیے کوئی نوٹس کے ذریعے اطلاع فراہم نہیں کی گئی ہے۔ (v) اسٹینڈنگ آرڈر کلاز 10:۔ (Payment of Wages) کے حوالے سے مقررہ وقت پر اجرت وصول نہ کرنے والے مزدوروں کے لیے اطلاع نوٹس سے گریز جبکہ حسب عادت اپنی مرضی سے ادائیگی اجرت جو کہ خلاف قانون عمل ہے۔ (vi) کنٹریکٹ لیبر: سیکشن 2(n) کے تحت ورکر کی تعریف کو نظر کرتے ہوئے براہِ راست تھرڈ پارٹی کے ذریعہ مستقل نوعیت کی اسامیوں پر ورکرز کا تقرر کیا ہوا ہے۔ ان کو سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج پنشن اسکیم میں رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا ہے اور دیگر تمام تحفظ یافتہ قانونی مراعات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان معروضات کی روشنی میں ادارہ کی جانب سے قانون کی سنگین خلا ورزی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ براہِ کرام اس ادارہ کا بغیر اطلاع انسپکشن کے لیے قانون کے سیکشن 6 کے تحت انسپکٹر کو ہدایات جاری کی جائیں اور ازروئے قانون ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔