واشنگٹن:امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نیا اور خوبصورت ہتھیار ایران بھیجیں گے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ایران کو ایک اور دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کسی امریکی فوجی اڈے یا کسی بھی امریکی پر حملہ کرتا ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نیا اور خوبصورت ہتھیار ایران بھیجیں گے۔

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020