اسلام آباد:وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ننکانہ صاحب واقعہ میرے ویژن کے خلاف ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پییغام میں کہا ہے کہ ننکانہ صاحب واقعہ میرے ویژن کے خلاف ہے، حکومت اس معاملے پر زیرو ٹالرنس دکھائے گی۔

انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کیساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس میں اور ننکانہ صاحب واقعہ میں بہت فرق ہے، مسلمانوں کو ہدف بنا کر حملے کرنا آرایس ایس ایجنڈے کا حصہ ہے جبکہ مودی اقلیتوں پر ظلم و ستم کی حمایت کرتا ہے.

In contrast, Modi's RSS vision supports minorities oppression & the targeted attacks against Muslims are part of this agenda. RSS goons conducting public lynchings, Muslims being violated by mobs are all not only supported by Modi Govt but Indian police leads anti-Muslim attacks

