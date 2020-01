واشنگٹن: امریکی کی جانب سےپاکستان کے لیے ایک سال سے معطل فوجی تربیتی پروگرام کی بحالی کی توثیق کردی گئی ہے۔

امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک سال سے معطل پروگرام کی بحالی ممکن بنادی گئی ہے۔امریکا کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے ٹیوٹر کےذریعے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ(آئی ایم ای ٹی) پروگرام کی بحالی کی توثیق کر دی ہے۔

To strengthen mil2mil cooperation on shared priorities & advance US national security, @POTUS authorized the resumption of International Military Education and Training #IMET for Pakistan. The overall security assistance suspension for Pakistan remains in effect. AGW

