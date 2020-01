مودی سرکار منظم انداز میں مسلم مسلمانوں کی نسل کشی کررہی ہے، وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی سرکار منظم اندار میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمران خان نے لکھا کہ بھارتی پولیس اپنی پستی کی حدوں کو چھو رہی ہے اور ظلم و بربریت کی نئی مثالیں قائم کررہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفاک مودی سرکار کے مسلم کش ایجنڈے کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔

Indian police brutality reaches new lows as its pogrom of Muslims in India continues as part of fascist Modi Govt's ethnic cleansing agenda https://t.co/BRI9LRHMX3

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 4, 2020