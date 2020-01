کراچی: پاکستان میں معیاری پچز کی تیاری میں مدد کیلئے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے کنسلٹینٹ برطانوی ماہر کیوریٹر اینڈی ایکٹنسن کراچی پہنچ گئے۔

انٹررنیشنل کرکٹ کونسل کے کنسلٹینٹ کیوریٹر نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پچز کا معائنہ کیا اور اسٹیڈیم میں موجود خستہ سامان پر بھی حیرت کا اظہار کیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کیلئےمعیاری پچز کی تیاری ہمیشہ سے ہی ایک چیلنج رہی ہےجس کی وجہ سے معیاری پچز بنانے کیلئےبرطانوی ماہر کیوریٹر اینڈی ایکٹنسن کراچی آئے ہیں۔

#ICC Pitch Consultant #AndyAtkinson visited the National Stadium Karachi to assess the pitches at the venue.

Andy will also supervise a workshop with the #NSK groundstaff.#Karachi #CricketComesHome

P.C: @TheRealPCB

January 4, 2020