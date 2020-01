جنگ سے بچنے کیلیےجنرل سیلمانی کو قتل کیا، ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی ہزاروں امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے جسے پہلے ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ردعمل دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ القدس کے سربراہ کو جنگ چھیڑنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ سے بچنے کے لیے قتل کیا۔

امریکی صدر نے مزید لکھا کہ جنرل قاسم سلیمانی ایران میں بھی نفرت کی علامت تھا حال میں حکومت مخالف ہونے والے مظاہروں کو طاقت سے کچلا اور کئی مظاہرین کو قتل کیا، اسی لیے ایران میں قاسم کی ہلاکت پر اندرون ملک اتنا غم نہیں جتنا بیرون ملک ۔دکھایا جارہا ہے

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

