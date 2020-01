پوپ فرانسس نے خاتون  کا ہاتھ  جھٹک دیا

عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانس کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی ہے جس میں پوپ فرانسس خاتون کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے نظر آرہے ہیں ۔

پوپ فرانسس اور خاتون کے درمیان بدتمیزی کی ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پوپ فرانسس نئے سال کی خوشی میں سینٹ پیٹرز اسکوائر میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے اپنے پیرو کار وں سے دست بوسی کرتے ہے جبکہ اسی دوران ایک خاتون انکا ہاتھ پکٹر کر اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر تی ہے ۔

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019