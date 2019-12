مزدور برادری حقوق کے تحفظ کے لئے متحد ہوجائے ،شفیع ملک

رپورٹ: قاضی سراج

پاکستان ورکرز ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر دو روزہ قومی سیمینار کل مقامی ہوٹل میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر مزدور رہنما پروفیسر شفیع ملک، ظہور اعوان، صغیر بخاری، قموس گل خٹک، ڈاکٹر وقار مسعود، کرامت علی، شمس الرحمن سواتی، شفیق غوری، پرویز رحیم اور دیگر نے خطاب کیا۔

WE ٹرسٹ کے چیئرمین اور نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے بانی پروفیسر شفیع ملک نے مزدور تحریک کا ماضی، حال اور مستقبل کے موضوع پر تفصیلی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزدور مسائل حل کروانے کے لیے مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی تعلقات عدل و احسان پر مبنی ہونے چاہیے۔ مزدور کے معاملات کو وفاقی سطح پر رکھا جائے۔ سندھ لیبر فیڈریشن کے صدر شفیق غوری نے کہا کہ اب ٹریڈ یونینز کو کارخانے تک محدود کردیا گیا ہے۔ مالکان بین الصوبائی قانون کا غلط استعمال کرکے مزدور دشمنی کررہے ہیں۔ NIRC اسلام آباد میں بھی مزدور دشمن اقدامات ہورہے ہیں۔ متحدہ لیبر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری قموس گل خٹک نے کہا کہ لیبر قوانین اب کتابوں تک محدود ہوگئے ہیں۔ نئی یونین رجسٹر نہیں کراسکتے، مزدوروں کے لیے انصاف بہت مہنگا ہوگیا ہے۔ NIRC اسلام آباد میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ PILER کے ڈائریکٹر کرامت علی نے کہا کہ مزدوروں کو انجمن سازی کا حق دیا جائے۔ مزدور حقوق کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر مزدور رہنما جمع ہوجائیں۔ مزدوروں کی کم از کم اجرت بہت کم ہے۔ پاکستان ورکرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ظہور اعوان نے اتحاد کی ضرورت پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ILO پاکستان میں مزدور تحریک کو فروغ دے رہی ہے۔ NIRC اسلام آباد میں دشمنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالکان یونین ہونے کی وجہ سے لیبر قوانین پر عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ مشیر پرویز رحیم نے پاکستان میں صنعتی تعلقات پر لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ ملٹی نیشنل ادارے لیبر قوانین سے بھی زیادہ ملازمین کو حقوق دیتے ہیں تا کہ اچھی پیداوار حاصل ہو۔ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے سابق صدر رانا محمود علی خان نے کہا کہ انجمن سازی کی آزادی آئین پاکستان میں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزدور کی محنت کا فائدہ مالکان اٹھاتے ہیں لیکن مزدور کو قلیل تنخواہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے خوف سے صنعتی تعلقات پروان چڑھیں گے۔ انہوں نے اپیل کی کہ تمام مزدور فیڈریشنز ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوجائیں۔ ILO اسلام آباد کے پروگرام آفیسر صغیر بخاری نے Decent Work کے موضوع پر تفصیلی لیکچر دیا۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن سے متعلق شرکاء کو آگاہی دی۔ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے صدر شمس الرحمن سواتی نے کہا کہ مزدور حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ سابق وفاقی سیکرٹری مالیات نے پاکستان میں عدل اجتماعی کا قیام کے موضوع پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں صنعتکار سیاست پر غالب آگئے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی مضبوطی کی وجہ سے دولت غیر تعلیم یافتہ مالکان میں آگئی ہے۔ جمہوری ممالک میں بھی حکومتیں سرمایہ داری نظام میں جکڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب صف بندی عوام اور دولت کے درمیان ہوگی۔ دونوں دن سوال جواب کے سیشن ہوئے۔

پروگرام میں کون کون شریک ہوا

WE ٹرسٹ کے پروگرام میں مقررین کے علاوہ مزدور رہنما عبدالرحیم میر داد خلیل، حبیب الرحمن، عمر حیات، عبدالحمید شاہ، سیف حبیب، ریاض عالم، محمد خلیل، عبدالسلام، محمد عامر شہادت، محمد امین، مجید سالک، عبدالوحید کیانی، رضوان علی، سلیم شہزاد انصاری، اختر علی عباسی، طیب اعجاز خان، طارق اقبال، تنویر احمد خان، فواد احمد، اسلام الدین، غلام ربانی، سید حاکم علی شاہ بخاری، نسیم احمد، آصف علی، اشتیاق احمد، یوسف زئی، مغیث صدیقی، محمد جاوید، محمد کاشف صدیقی، رحمت اللہ، محمود ریاض، محمد عاصم بھٹی، خالد خان، علی حیدر گبول، امان بادشاہ، محمد خالق عثمانی، امیر روان، رحیم آفریدی، ارشاد علی بھٹو، اسرار احمد، خواجہ مبشر، عمران عزیز، محمد سلیم، محمد ارشد عباس، منیر خان تنولی، شاہد ایوب، تابش علی، محمد ریاض، اشفاق علی، احمد خان، محمد اورنگ زیب، عبدالحکیم، محمد عمران، رانا اصغر، محمد عمر، غلام مصطفی جویو، حاجی غلام محمود، عبدالجبار سومرو، احسن شیخ، محمد ظفر خان، انوار الحق، قاسم جمال، روبینہ عروج، اعجاز حسین، جمیل الدین، سید ندیم شاہ ٹیپو، نجیب الرحمن، قاضی سراج، فرقان انصاری اور دیگر نے شرکت کی۔

پروگرام میں شیلڈ پیش کی گئیں

WE ٹرسٹ پروگرام میں وی ٹرسٹ کی جانب سے پروفیسر شفیع ملک، صغیر بخاری، شمس الرحمن سواتی، قموس گل خٹک، رانا محمود علی خان، محمد عیسیٰ، محمد مفخم علی، محمد اسلام، سید زاہد عسکری، محمد ظفر خان، برجیس احمد، مغیث صدیقی، عبدالحکیم، سید عمر باقی، عمار پاشا، محمد اقبال ایڈووکیٹ، شاہد ایوب، سید نظام الدین شاہ، حاجی احمد خان عبدالرحیم میرداد خلیل، محمد ایوب اعوان، سلیم شہزاد انصاری، ندیم شاہ ٹیپو، رحمت اللہ کو شیلڈ پیش کی گئیں۔