بھارتی ریاست اتر پردیش میں متنازع شہریت قانون کےخلاف احتجاج کرنے پر بھارتی پولیس اہلکاروں نے بی جے پی سرکار کی ایما پر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے انہیں پاکستان جانے کی دھمکیاں دینا شروع کردیں۔

ہندو انتہاء پسنداترپردیش کےپولیس افسر ایس پی اکھلیش نارائن سنگھ کی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج سے سختی سے نمٹنے کا کہتے ہوئے مسلمانوں کو پاکستان جانے کی دھمکی دے رہا ہے۔موبائل فون سے بنائی گئی میں پولیس افسر نے کہا کہ بھارت میں نہیں رہنا چاہتے تو پاکستان چلےجاؤ اور تم لوگوں کو متنازع قانون کے خلاف احتجاج کی قیمت چکانا ہوگی۔ویڈیو ٹوئٹرسمیت دیگرسماجی رابطوں کی سائٹ پر وائرل ہوگئی ہے۔

SP city #Meerut Akhilesh Singh warning Muslims to go back to Pakistan. Why do Muslims have to prove their allegiance to India at every step? #UPViolence @Uppolice @meerutpolice pic.twitter.com/kIuWY89HYN

— Milan Sharma (@Milan_reports) December 28, 2019