ایل او سی فائرنگ: دو پاکستانی فوجی شہید، تین بھارتی فوجی ہلاک

راولپنڈی: بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلااشتعال فائرنگ سے دو پاکستانی فوجی شہید جبکہ جوابی کارروائی میں تین بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوگئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ 36 گھنٹے کے دوران لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، بھارتی فوج کی جانب سے کی جانے والی بلا اشتعال فائرنگ سے دو پاکستانی فوجی نائب صوبیدارکنڈیرو اورسپاہی احسان شہید ہوئے۔

Indian CFVs along LOC during the last 36 hours. Responding to CFVs, in Haji Pir Sector Pakistan Army troops damaged Indian post killing 3 Indian soldiers including a Subedar, few injured too. In Dewa Sector Naib Subedar Kandero and Sepoy Ehsan of Pak Army embraced Shahadat. pic.twitter.com/yFuBqPgFVv

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 26, 2019