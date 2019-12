بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کیلئے عالمی برادری کو جاگنا ہوگا،وزیراعظم

وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی ہورہی ہے اس کو روکنے کیلئے عالمی برادری کو جاگنا ہوگا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم نےبھارت میں آر ایس ایس کی جانب سے نکالی گئی ریلی کی ویڈیو پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی ہورہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی سے پہلے عالمی برادری کو جاگنا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ جب بھی ہٹلرکی براؤن شرٹس یا آرایس ایس طرز پر ملیشیا بننے سےنسل کشی ہی ہوتی ہے،جب بھی عسکریت پسندگروپ وجود میں آئے اختتام نسل کشی پرہوا۔

The int community should wake up before RSS on the move leads to genocide of Muslims that will dwarf other genocides. Whenever militias like Hitler's Brown Shirts or RSS are formed, based upon hatred of a certain community, it always ends in genocide. https://t.co/bnxJknIbO6

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) December 26, 2019