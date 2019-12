چند ڈالر چرانے پر38 سال کی قید

البامہ :امریکہ میں نسلی تعصب کے نتیجے میں ایک اور سیاہ فام کے ساتھ زیاتی کا کیس منظرعام پر آگیاہےجس میں ایک امریکی سیاہ فام شہری کو صرف 9 ڈالر چوری کرنے پر 38 سال قید کی سزا سنادی گئی۔

غیرملکی خبر رساں ادارے نے اپنے صحافی کی ٹویٹس شیئر کی جس میں بتایا گیا کہ 1982 میں 25 سالہ سیمنس کو صرف 9 ڈالر چارنے پر 38 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔

Mr. Simmons told me he was high on drugs when he committed the crime that landed him in prison for life. He wrestled a man to the ground and stole his wallet which contained $9. "I was just trying to get me a quick fix," he said. Police arrested him a few blocks away. 5/12

