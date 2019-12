قیام پاکستان کیلئے قائداعظم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، آرمی چیف

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کیلئے قائداعظم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے موقع پر آرمی چیف نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔

COAS paid homage to Quaid e Azam at his Mausoleum on his birthday.

“Quaid’s vision about creation of Pakistan based on Two Nation theory is an even more acknowledged reality today. We can’t thank him enough for having got us Pakistan”, COAS. (1/2). pic.twitter.com/ldaMxYMKsY

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 25, 2019