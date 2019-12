نسیم شاہ نے اعزاز والد کے نام کردیا، والدہ کے ذکر پر آبدیدہ ہوگئے

ٹیسٹ کرکٹ کی ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کرکے کم عمر ترین بولر کا اعزاز پانے نسیم شاہ والدہ کے ذکر پر آبدیدہ ہوگئے۔

میچ کے بعد پریس کانفرنس میں والدہ کی یاد پر نوجوان پیسر کی آنکھیں نم ہوگئیں،انہوں نے کہا کہ والدہ کا انتقال زندگی کا مشکل ترین لمحہ تھا، والدہ کو کرکٹ کی زیادہ سمجھ نہیں تھی لیکن وہ پوچھتی رہتی تھیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔

نسیم شاہ نے بتایا کہ والدہ ان کے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں، میں والدہ کے بغیر لاہور میں رہتا تھا اور جس دن والدہ کا انتقال ہوا انہوں نے لاہور آنا تھا، میں نے سوچا ہوا تھا کہ جس دن 5 وکٹیں لوں گا تو اسے والدہ کے نام کروں گا، اب والدہ نہیں ہے تو کارکردگی والد کے نام کرتا ہوں۔

Mother of this 16 y/o passed away last month, and today he became the youngest fast bowler to take a five fer and left the conference crying.

You’re a champion Naseem shah.

— Ahsan Baig (@ahsan_bro_) December 23, 2019