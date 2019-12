مادروطن کے دفاع کےلئے مکمل تیار ہیں، آرمی چیف

چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مادروطن کے دفاع کےلئے کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کو ناکام بنانے کی بھرپورصلاحیت رکھتے ہیں اور اس کےلئے مکمل تیار ہیں ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نےلائن آف کنٹرول(ایل او سی) اور سی ایم ایچ مظفر آباد کادورہ کیا،جہاں انہوں نے ایل او سی پر فرائض سرانجام دینے والے فوجی جوانوں اور افسران سے ملاقات کی اور بھارتی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کی عیادت کی۔

COAS visited LOC, CMH Mzd. “Our quest for peace must never be misconstrued as weakness. There will never be a compromise on Kashmir whatever the cost. We are capable & fully prepared to thwart any misadventure/aggression for defence of our motherland”, COAS. pic.twitter.com/R0vUCzYD0q

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 23, 2019