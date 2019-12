آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی جس میں سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی جس میں امریکی ناظم الامورپال جونز بھی موجود تھے۔

ملاقات میں افغانستان میں جاری مفاہمتی عمل اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

Mr. Zalmay Khalilzad, US Special Rep for Afg Recon called on COAS at GHQ. US Amb in Pakistan Mr. Paul W Jones was also present. Regional security situation with particular reference to ongoing Afg recon process was discussed. pic.twitter.com/WViMJngCKE

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 13, 2019