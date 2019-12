آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات

آرمی چیف جنرل قمری جاوید باجوہ سےپاکستان میں نئے تعینات ہونے والے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹین سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پرآر) کے مطابق پاکستان میں تعینات ہونے والے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹین نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے برطانوی ہائی کمشنر کو پاکستان میں خوش آمدید کہا اور ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

Dr. Christian Turner, British High Commissioner to Pakistan called on COAS today at GHQ. COAS welcomed him to Pakistan and wished him well for the assignment. During the meeting matters of mutual interests were discussed. pic.twitter.com/zMrE7LJf3Z

