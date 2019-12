اسلام آباد: ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہےکہ پاک ایران فورسز کی مشترکہ پٹرولنگ کی خبرغلط ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج چھپنے والے ڈان اخبار کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا مشترکہ پٹرولنگ کی خبر میں صداقت نہیں، بارڈر پر کوئی مشترکہ پٹرولنگ نہیں کی گئی ، پٹرولنگ یا آپریشنز کی ضرورت ہوئی تو متعلقہ فورسز کریں گی۔

News published by Dawn today titled “Pak-Iran Forces jointly conduct border patrolling” is factually incorrect. There is no joint patrolling anywhere on Pakistani Borders. Patrolling/ operations if required are always on respective sides by respective forces through coordination. pic.twitter.com/9MnC0lbKMT

