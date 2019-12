فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی بہن کو پاکستان آنے کی دعوت

اسلام آباد : وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی بہن کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ زکر برگ فیملی کا بہت احترام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کا کام انسانیت کو آگے لے کر گیا۔

فواد چوہدری نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی بہن رینڈی زکربرگ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہماراملک پاکستان خوبصورت ملک ہے، مارک زکر برگ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔

Welcome to Pakistan ⁦@randizuckerberg⁩ its a beautiful country of ours, looking forward for Mark Zuckerberg ⁦@finkd⁩ Pak visit,we have a huge respect for Zuckerberg family,your work in the tech world is certainly a leap forward for the mankind https://t.co/c1JpRaOWgZ

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) December 7, 2019