ایوان صدر عوام کیلیے کھول دیا گیا

ایوان صدر کو عوام کے لیے جزوی طور پر کھول دیا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر صدر مملکت عارف علوی نے اطلاع عام کے طور پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں ایوان صدر کو عام شہریوں کے لیے کھولنے سے متعلق اعلان کیا گیا تھا۔

پوسٹ میں بتایا گیاکہ ایوان صدر 7 دسمبر بروز ہفتہ 11 سے ڈھائی بجے دوپہر تک عوام کے لیے کھلا رہے گا۔

اس سے قبل بھی گزشتہ برس دسمبر میں ایوان صدر کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔

Aiwan-e-Sadr will be opened for public, tomorrow from 11am to 2:30pm. pic.twitter.com/4XPzvhRGnE

— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) December 6, 2019