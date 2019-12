شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کی ایف سی چیک پوسٹ پر فائرنگ،جوان شہید

خیبر پختون خواہ کے ضلع شمالی وزیرستان میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں لانس نائیک محمد عمران شہید جب کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشتگرد مارے گئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے ڈائر یکٹر جنرل آصف غفور کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے ایف سی کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایف سی کے لانس نائیک محمد عمران شہید اور 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی اہلکاروں کی جانب سے جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 دہشتگرد مارے گئے، فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے 31 سالہ محمد عمران کا تعلق جمرود سے تھا۔

Terrorist fire raided FC post in North Wazirstan Distt near Pak-Afg Border. During exchange of fire 2 terrorists killed.

Lance Naik Muhammad Imran of FC KP embraced shahadat while 2 FC soldiers got injured. pic.twitter.com/JW3SeAnI8d

