بھارتی فوج کی ایل او سی پر بلااشتعال فائرنگ،پاک فوج کے 2 افسر زخمی

بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول(ایل او سی) پر بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کے دو افسرزخمی ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلاقات عامہ (آئی ایس پی آر) کےمطابق بھارتیفوج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پررکھ چکری اور راولاکوٹ سیکٹر پربلا اشتعال فائرنگ کردی جس کے نتیجے میں پاک فوج کے میجر اور ایک کیپٹن زخمی ہوگئے۔

آئی ایس پر آر نے مزید کہا کہ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا، بھارتی فوج نے پاکستانی چیک پوسٹ پرمارٹر گولے فائر کیے۔

Indian Army’s unprovoked firing in Rakhchikri, Rawalakot Sector along LOC. Mortor rounds fired on Pakistani Post. Indian fire effectively responded. During exchange of fire two officers of Pakistan Army got injured.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 1, 2019